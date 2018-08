Harriet, une chienne récompensée pour son travail en bibliothèque

Située à Brookly, la Art Library est un concept store, qui se présente comme un lieu de créativité et d’inspiration. Une équipe de quatre personnes mène le projet lancé voilà 12 ans par Steven Peterman. Ainsi qu’Harriet, sa chienne, et Thrifty, son chat.







Harrtiet a été adoptée alors qu’elle n’était qu’un chiot, et depuis toutes ces années, elle vit et travaille dans la Brooklyn Art Library. Elle accueille les clients et visiteurs venus découvrir la collection de carnets qui sont vendus.

Elle dispose de son propre compte Insta, où son papa la met en scène et la capture dans les situations les plus diverses.

Récemment, son travail d’accompagnement – littéralement – a été salué par une petite fête, doublée d’une promotion.





Quant à la BAL, elle accueille des événements les plus divers, comme récemment un mariage. Mais son cœur d’activité est de proposer des carnets de croquis d’artistes que l’on est encouragé à envoyer depuis partout dans le monde. Aujourd’hui, elle compte 40.000 exemplaires physiques et 20.000 de mieux dans son espace numérique.

Elle s’était lancée en 2006 à Atlanta, en Géorgie, avant de s’installer en 2009 à Brooklyn.

Son principe est simple : les artistes du monde entier peuvent demander un carnet vierge, et charge alors à eux de le remplir, et de le renvoyer pour qu’il vienne compléter la collection exposée. Les œuvres sont indexées et recueillies dans cette bien étrange bibliothèque finalement. A découvrir ici.