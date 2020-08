Harry Hop-Potter : Les maisons de Poudlard entament une battle de rap

crédit photo : marlhans CC 0

Il y a ceux qui en rêvent, sachant pertinemment que cela leur est inaccessible, et ceux qui décident de prendre leur désir pour des réalités : la chaîne YouTube Cupid Cie propose des détournements et vidéos, un exercice entamé voilà cinq ans.Tout y passe, avec dernièrement des Rap Battle, où s’affrontent, fort logiquement, au moins deux protagonistes. La première a opposé Kaamelott au Visiteur du futur. Et personne n’a vraiment perdu (sauf des neurones dans un des deux cas).Dans la suivante se confrontaient JE' (Kyan) de Bref et les Casseurs Flowteurs (Orelsan & Gringe) avec Bloqués. Là encore, aucun animal n’a été blessé durant le tournage, tout au plus un morceau d’ego égratigné.Et puis, David Guerchon s’est fait un devoir d’écrire, réaliser et monter une battle où les quatre maisons décrites dans Harry Potter se retrouveraient. Composée par Sylvain Suarez et produite par Julien Neyret, voici donc une vidéo de plus de quatre minutes, avec de la punchline au kilomètre…Pour ceux qui n’en auraient pas assez, on peut également plonger dans le making-of de La chanson du choixpeau magique, ci-dessous.(repéré chez Madmoizelle