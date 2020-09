Harry Potter : le Chemin de Traverse et Poudlard à recréer en briques Lego

< >



Premier réel contact d’Harry avec l'univers des sorciers, le Chemin de Traverse compte parmi les lieux iconiques de la saga. On retrouvera la boutique d’Ollivanders, le vendeur de baguettes magiques, la librairie Fleury et Botts où Potter fera la rencontre de Gilderoy Lockhart, ou encore le magasin de farces et attrapes de Fred et George Weasley.Les vitrines colorées qui ont marqué les spectateurs trôneront alors dans le salon, et le nimbus 2000 fera tourner la tête des invités – comme celle du jeune sorcier dans le tout premier tome. Pour animer les boutiques, 14 figurines : Harry, Ron et Hermione sont évidemment présents, mais l’on retrouve aussi des personnages inattendus comme le glacier, Florian Fortarôme, et le photographe de la Gazette du Sorcier.L’emplacement des 4 boutiques peut être assemblé comme vous le souhaitez. À vous de choisir si vous préférez une longue rue ou s’il est plus seyant que les magasins soient face à face.Pour fêter cette sortie d’envergure, LEGO relance le Château de Poudlard , en rupture de stock depuis juillet. Avec 6020 pièces, c’est de loin le plus grand ensemble proposé par l’entreprise sur le thème Harry Potter. le bâtiment et ses alentours regorgent de détails : des torches enflammées aux escaliers mobiles en passant par les bannières des maisons.Bonne construction !