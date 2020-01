Harry Potter : un jeu de rôle gratuit dans Minecraft

Particulièrement permissif, s'inscrivant dans le genre de jeux « bac à sable », Minecraft permet aux joueurs de concevoir leur propre univers, pour que l'expérience soit unique à chaque nouvelle partie. Un groupe d'étudiants connu sous le nom « The Floo Network » embrasse bien l'état d'esprit du jeu : depuis deux ans désormais, il s'applique à recréer des lieux de la saga Harry Potter.L'objectif final est de proposer aux joueurs un RPG, un jeu de rôle virtuel, qui prendrait place dans l'univers créé par J.K. Rowling. Avec la promesse de devenir à son tour un élève de Poudlard, avec des cours, des potions et de la magie à la clé...À terme, la carte gratuite devrait contenir des quêtes et des puzzles, pour vivre une aventure hors du commun. Une bande-annonce, bien réalisée, propose de découvrir quelques lieux et personnages en avant-première. La carte devrait être disponible d'ici la fin du mois de janvier.Il est possible d'apporter son soutien à la petite équipe de bénévoles à l'origine de ce RPG sur Minecraft, sur Patreon