Harry Potter : Warner Bros. envoie ses Mangemorts au Danemark

Le festival-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom

L’événement est à l’initiative de Søren Dahl Mortensen, bibliothécaire à Odense. La première édition n’était qu’un petit rendez-vous autour de l'univers d'Harry Potter où 70 enfants se sont tout de même retrouvés. Fort de ce succès l’événement s’est annualisé. Depuis le festival a bien grandi et attire des visiteurs de tout le pays et du monde entier.Soupçonnant le festival d’être devenu un événement commercial, le géant du cinéma américain Warner Bros compte freiner cet engouement. Faisant jouer ses droits sur la licence, les studios ont fait parvenir à la ville de nouvelles directives rappelant ce qui peut et ne peut être réutilisé. Ainsi, il est interdit d’exploiter ou de mentionner les personnages, les lieux ou objets de la saga littéraire, mais aussi cinématographique. Pourtant, JK Rowling en personne s'y était, lors d'une précédente édition, sans avoir trouvé à y redire...Et ces directives ne touchent pas uniquement le petit festival danois, mais aussi de nombreux rassemblements aux États-Unis, dont celui de Chestnut Hill, Aurora ou encore Ithaca. S’expliquant au Guardian, Warner Bros déclare : « Warner Bros est toujours heureux d’apprendre l’enthousiasme des fans de Harry Potter, mais nous sommes inquiets, et nous agissons lorsque les rassemblements de fans deviennent un véhicule pour une activité commerciale non autorisée », a déclaré la compagnie.Attaché à son festival, Søren Dahl Mortensen a tenté d’expliquer à la Warner que l’événement n’avait rien de l’entreprise commerciale. « Nous sommes, en tant que bibliothèque, la propriété de la municipalité. Oui, il y a des coûts et des revenus, mais ils sont payés par les municipalités » confie-t-il au BT Il explique également que ce qui aurait fait réagir la Warner sont les revenus annexes générés par l’organisation du festival, chambre d’hôtel, tourisme (seuls 30 % des participants sont aujourd’hui originaire d’Odense) ou encore les cafés qui profitent de l’augmentation d’activité.Malgré cette mésaventure, le festival a été défendu et soutenu sur les réseaux sociaux notamment la page Facebook de l’événement qui sera maintenu pour la fin du mois d’octobre, les références au monde des sorciers en moins. Pas de noms de sort, pas de réplique du Chemin de Traverse, pas de Quidditch, mais toujours de la magie.D’après Søren Dahl Mortensen le festival se servira de cela pour se réinventer et changer de nom au cours des deux prochaines années. « Le festival continuera, mais nous devons changer de nom. Que ce soit les "Jours Magiques" ou "le festival-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom", nous ne voulons pas y mettre fin. »« Et nous continuerons de profiter d’Harry Potter, nous prenons part aux championnats nordiques de Quidditch moldus où se disputent 15 équipes. Ce sont des championnats internationaux. Et l’Orchestre Symphonique d’Odense conservera le droit de jouer les musiques et d’en faire des ciné-concerts. »Bien évidemment, revêtir les couleurs de la maison ou se vêtir comme ses sorciers préférés ne saurait être interdit.