Hellvetica, la police qui promet l'enfer aux graphistes et aux lecteurs

Why did you make me do this pic.twitter.com/RFj1mOuJTj — JSON Bourne (@AMartinCastro) October 28, 2019

Another great specimen. pic.twitter.com/qd53NjqsiL — zacks ʙᴀᴅ ᴊᴏᴋᴇs (@zckrf) October 28, 2019

Typographes comme graphistes savent l'importance que revêtent les espaces et les blancs laissés dans le design d'une affiche, d'une couverture de livre ou d'un texte. Ces espaces permettent d'assurer la bonne compréhension du message, de guider l'œil ou encore de jouer avec les habitudes du destinataire.Zack Roif et Matthew Woodward, comme les autres, s'en souviennent très bien, mais ils ont décidés d'ouvrir la boite de Pandore et de créer une police particulièrement retorse, pour ne pas dire démoniaque. Hellvetica, jeu de mots avec la célèbre police Helvetica créée par Max Miedinger en 1957, fera s'arracher de nombreux yeux, à l'instar des cheveux.Hellvetica impose en effet un changement qui n'a l'air de rien, mais qui bouleverse tout : les espaces habituelles sont transformées, changées de place, interverties. Autrement dit, les designs sont complètement cassés.La police créée par les deux comparses attribue des espaces totalement aléatoires entre les lettres et les mots, ce qui permet de se rendre compte, au passage, que les textes sont décidément très bien faits.Si vous l'osez, la police peut être téléchargée à cette adresse via The Next Web