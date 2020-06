Histoire de l'art et de la peinture : Amazon pète un câble ?

Le Palazzo Barberini compte de nombreux chefs d’œuvre, que le Settecento avait réunis. Avec un prisme particulier sur les collections de peinture du XVIIIe siècle.Sa réalisation, par Lorenza Mochi Onori, précédait l’exposition qui s’est tenue entre septembre et décembre 2000 à la mairie du Ve arrondissement.Mais chez Amazon, comme on vous vend aussi bien des livres que de la literie, ou du matériel high-tech, on est plus ou moins sensible aux informations communiquées aux internautes. Ainsi, voici le cybermarchand victime d’une facétie des métadonnées. Ces éléments, cruciaux, permettent d’afficher correctement le titre, l’auteur, le prix et d’autres — dont la couverture.Ainsi, en cherchant le Settecento sur Amazon, voici ce qui nous est proposé :La fiche produit indique tout de même que deux exemplaires d’occasion sont disponibles. Un adaptateur Jack, pour se sentir plus relié au monde artistique… ?Que l'on ne s'y trompe pas : la véritable couverture était celle-ci.