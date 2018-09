Hollande fake-newser, Frigo à livres, un zizi qui dérange : le Graal du livre (vol.7)

Samedi, c’est permis. Non que le reste de la semaine on se l’interdise, mais le week-end, la rédaction vous offre une pause bêtisier. Le monde du livre, dans tous ses états... Grotesque, Ridicule, Absurde, Aberrant, Loufoque, le GRAAL fait souffler un vent de liberté inédite. Et n’hésitez pas à nous signaler des liens directement à l’adresse contact@actualitte.com !



“Sont vraiment tâches, parfois, ces humains” - Jenny Ondioline, CC BY 2.0

Garder la tête froide



Alors que les boîtes à livres se développent partout dans le monde, permettant de laisser à la disposition de tout un chacun des titres gratuitement, d’autres petits imbéciles s’amusent à les détruire. Ainsi, celle qui avait été montée avant un ancien frigo à Aussonne (Haute-Garonne) a été saccagée.



Outre la stupidité profonde du geste, qui ne saurait résulter que de l’ignorance crasse de cette initiative, on reste tout de même interdits. Qu’espéraient donc trouver les vandales ? Des glaces ? (via La dépêche)



Les réCriméenations du Kremlin



Dans son livre, Leçons du pouvoir (Ed. Stock, autour de 100.000 exemplaires écoulés), François Hollande aurait-il versé dans la fake news ? L’ancien président assure en effet que le président russe, Vladimir Poutine aurait menacé son homologue ukrainien, Piotr Porochenko, d’écraser son armée. Et ce, alors que le conflit entre les deux pays s’était déjà férocement envenimé.

Communication immédiate, passée par l’agence russe en France : le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov intervient et nie formellement. « Non, j’ai assisté à presque toutes les négociations et je n’ai pas entendu une telle phrase. » Toute la nuance réside dans ce „presque” qui laisse songeur.



Pour un peu, Poutine pourrait aussi affirmer qu’il n’a « presque » pas annexé la Crimée... (via Sputnik)





L'homophobe du Brézizil



Jair Bolsonaro incarne l’extrême droite brésilienne : homophobe en diable au point de considérer que son fils serait à ses yeux mort s’il devenait gay, il s’en est pris à Zep. Et au Guide du zizi sexuel. Une vilaine (et fausse) rumeur court en effet sur les réseaux : l’ouvrage serait recommandé par le rectorat de Paris.

De passage à la télé, Jair a brandi un exemplaire, affirmant qu’il s’agissait d’un kit gay que l’Éducation nationale française destine aux enfants.

Um dos livros que ensinam sexo para crianças nas escolas que a Globo não quis mostrar! pic.twitter.com/DbwCzUhWJN — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 29, 2018

Philosophe, et rompu aux polémiques qui ont entouré son livre, Zep assure : « Je trouve plutôt sain qu’il suscite des réactions. Il y a toujours des personnes qui veulent que l’enfance reste un espace d’innocence où certaines informations doivent être exclues. Je ne suis pas de cet avis. »

Encore un qui a confondu ses névroses avec la réalité. (via 20 Minutes)