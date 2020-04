i-Wax : le premier iPad pour empereur latin à base de cire

< >





Dans la série des produits Apple qui n’existent pas, la i-Wax se pose là. Cette tablette ne dispose d’aucune forme de connexion, sinon à l’histoire de l’écriture. Inspirée par les tablettes romaines de jadis, elle est composée de cire, pour permettre d’écrire, et le logo de la firme de Cupertino n’est là que pour apporter une note d’humour et de modernité.S’agit-il du tout premier iPad par anticipation ? El Diario De Los Viajes Taller qui a réalisé ce petit bijou d’anti-technologie numérique est en réalité spécialisé dans la calligraphie antique, la restauration d’ouvrages… et les reliures.Le reste se savoure avec les yeux, tant la précision et la minutie de cet objet sont évidentes.