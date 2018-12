Idées cadeaux : 6 artefacts littéraires que l'on s'offrirait, volontiers

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Ils font régulièrement la une des ventes aux enchères, faisant tomber les marteaux des commissaires-priseurs dans le monde entier : les artefacts et autres reliques littéraires émaillent l'histoire de l'art et des records de vente, le plus souvent. Comme ces lunettes de James Joyce , adjugées 17.000 $ il y a quelques semaines à... un Irlandais, évidemment.Ou cette chaise de J.K. Rowling, tout ce qu'il y a de plus banale : et pour cause, c'est alors une aspirante auteure et illustre inconnue qui y avait écrit les premières lignes d'une saga en devenir, qui racontait les aventures d'un jeune élève nommé... Harry Potter. Cette relique pas vraiment mortelle avait tout de même été vendue pour 394.000 $, pas moins.D'autres de ces pièces sont inestimables, définitivement, et sont conservées au sein de la Berg Collection de la New York Public Library. Quant à la gourmette de Saint-Exupéry , elle a participé à la résolution d'un véritable mystère...