Il existe un tome de Harry Potter que vous n'avez pas lu, et il est miniature

< >

Le site Invaluable propose aux enchères un très petit livre, sans doute le plus fin de toute la saga : ce manuscrit signé de la main de Rowling elle-même ne compte que 31 pages, couvertes de courts extraits du premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers, et de petites illustrations. Un chapeau et une baguette magique côtoient ainsi une petite liste de fournitures pour les élèves entrant à Poudlard.La dernière page comporte aussi la caustique inscription, par Rowling : « Tiré de Harry Potter à l'école des sorciers, de moi-même. » La trentaine de pages est reliée, avec une couverture en cuir, verte, particulière luxueuse pour ce type d'ouvrage.Écrit en 2004, le livre avait été vendu aux enchères à des fins caritatives : il repasse donc sous le marteau, avec une mise de départ de 30.000 £, environ 32.000 €. Au moment de la parution de cet article, il reste environ 9 heures pour enchérir, avec peu d'acheteurs motivés ...Il existe assez peu d'ouvrages manuscrits de J.K. Rowling, à l'exception de celui-ci et d'un exemplaire des Contes de Beedle le Barde, vendu en 2007 pour 1,9 million £...