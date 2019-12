Il fabrique son propre bras mécanique, façon Iron Man

Tony-Lin fait partie de ces adeptes de la mécanique qui s’est penché sur la question, et a réalisé son propre bras, Abot. Construit à partir de pièces imprimées en 3D et de panneaux de nylon. Le détail de sa fabrication se retrouve ici , en open source.Tony-Lin explique qu’en 2014, quand il a découvert le premier film Iron Man, c’est une scène spécifique qui l’a marqué : on voyait Tony Stark devant ses appareils, les bras mécaniques en question… « Depuis ce moment, j’ai toujours rêvé de créer mon propre bras mécanique. Ça avait l’air idiot, et je n’avais absolument aucune idée de comment y parvenir à cette époque. »Patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage, et voici qu’en 2019 aboutit son rêve. La machine n’effectuera cependant pas les mêmes prouesses que l’équipement de Tony Stark mais elle est fonctionnelle, peut bouger et au moins donner le change…