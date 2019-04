Il gagne plus d'un million $ à un jeu télé en s'entrainant avec des livres jeunesse

James Holzhauer, sur le plateau de Jeopardy !

James Holzhauer tient une partie de l'Amérique en haleine devant son téléviseur, chaque jour de la semaine : en quinze émissions seulement, il a amassé 1,1 million $ en répondant à des questions de culture générale. C'est encore loin du record établi par Ken Jennings au début des années 2000, qui s'en était tiré, au total, avec plus de 3,5 millions $.Sauf que Jennings avait participé à plus de 70 émissions pour accumuler ce montant, tandis que Holzhauer, lui, n'en est qu'à une quinzaine d'apparitions. Chaque soir, le candidat joue de manière très agressive, comme le décrit le New York Times : il parie d'importantes sommes d'argent face aux autres candidats, ce qui pourrait lui faire perdre énormément. Sauf qu'il gagne, bien entendu, et multiplie ainsi ses gains à vitesse grand V.Cette stratégie fait beaucoup pour la réussite et la réputation de James Holzhauer, qui ne cache pas son goût pour les paris sportifs — attention, jouer comporte bien plus de risques que de chance de devenir millionnaire. Mais le candidat a une autre carte dans sa manche, plus inattendue.Quand le New York Times l'interroge en effet sur son entrainement en vue de sa participation à Jeopardy, Holzhauer admet qu'il s'agissait de son « projet d'une vie, pour lequel [il était] prêt à travailler très dur ». Le candidat n'évitera donc pas de longues heures à réviser et potasser pour se préparer, un peu comme un sportif s'entraine très dur au cours de sa carrière.Toutefois, Holzhauer a son petit truc pour amasser autant de connaissances : « La plupart des gens pensent que je suis allé à Princeton [célèbre université, NdR] ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai jamais été un étudiant appliqué. Ma stratégie, c'est de lire des livres jeunesse pour apprendre. J'ai découvert que je ne pouvais pas lire un ouvrage destiné aux adultes sur un sujet qui ne m'intéresse pas », explique le candidat.« Je me suis alors demandé où je pouvais trouver des livres, à la bibliothèque, portant sur des sujets divers et écrits pour des lecteurs qui ne sont pas intéressés par ces sujets au départ ? Boum. La section jeunesse », se souvient James Holzhauer.En espérant qu'il fasse un don conséquent à la bibliothèque publique de sa région avec ses gains... En attendant, même sans remporter des millions, la lecture vous apportera beaucoup, promis.