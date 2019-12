Il s'entraîne pour réciter de tête Finnegans Wake, chef d'oeuvre de Joyce

(Eduardo M., CC BY 2.0)

Neal Kosaly-Meyer n'est pas du genre à se décourager, et ses années de pratique du piano lui ont donné une certaine habitude de la rigueur : en 1984, frustré de n'avoir pas su aller plus loin que la première page de Finnegans Wake, il décide d'apprendre par cœur le premier chapitre du légendaire roman de James Joyce. Celui-là même qui contient le terme « bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronntonnerronntuonnthunntrovarr- hounawnskawntoohoohoordenenthurnuk ».Ce mot de 100 lettres n'est pas seul dans le livre : 9 autres termes au nombre de lettres similaire, à l'exception du dernier qui en compte 101, sont autant de « coups de tonnerre », qui signalent un bouleversement particulier. Finnegans Wake est truffé de ces jeux avec les langues, pour dérouter et provoquer le lecteur. « À cette époque, je suis à l'école de musique, je fais du piano chaque jour, et je réalise que prononcer un mot de 100 lettres est un peu comme le piano, il faut s'entrainer. »Ni une ni deux (mais plutôt cent), voici Neal Kosaly-Meyer lancé dans un apprentissage un peu particulier. Quelques années plus tard, en 1987, fin prêt, il déclame les pages du premier chapitre, de tête, devant des proches. Puis laisse à nouveau tomber le roman, estimant qu'il a gagné une partie, et s'est approché de ce que Joyce souhaitait faire avec ses mots à rallonge et sa construction alambiquée.En 2012, Finnegans Wake se rappelle à son bon souvenir par l'intermédiaire de John Cage, avec son œuvre Roaratorio ainsi qu'avec ses écrits sur Joyce. Et Kosaly-Meyer de poursuivre son travail de mémorisation, chapitre par chapitre, pour un livre qui approche des 1000 pages.« J'ai décidé d'apprendre 37 pages par an », explique le pianiste à The Stranger . « À ce rythme, l'apprendre en entier prendra 17 ans... J'avais 54 ans alors, cela signifiait avoir fini à 71 ans. Pas de temps à perdre avec mon âge, il fallait que j'y aille. »À 61 ans, Neal Kosaly-Meyer a atteint le chapitre 6 du roman de Joyce, et se produit désormais en public, pour des récitations.