Il sera bientôt possible de lire Le Petit Prince en klingon

L'éditeur in Farbe und Bunt publiera au mois d'octobre prochain une traduction intégrale du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry en klingon, la langue fictive de l'espèce extraterrestre du même nom issue de la planète Kronos dans Star Trek. La traduction a été réalisée par Lieven L. Litaer et se présente en version bilingue klingon-allemand.

La traduction respecte bien sûr le texte original, assure l'éditeur, et servira ainsi de base aux germanophiles qui souhaitent apprendre le klingon. Cette langue fictive rassemble en effet un certain nombre d'adeptes, qui lancent volontiers dans des projets similaires, un peu fous, de traduction : il exista ainsi, pendant un temps, une version de l'encyclopédie Wikipédia en klingon...

Un Klingon Language Institute a également vu le jour, fondé en Pennsylvanie en 1992. Lieven L. Litaer lui-même est un professeur de klingon, auteur d'un dictionnaire Allemand-Klingon et d'un manuel de klingon pour les débutants.



Il a passé plusieurs années à traduire Le Petit Prince, pour en faire Ta'Puq Do : le projet l'occupe depuis 2004... D'ailleurs, il lui a été nécessaire de créer de nouveaux mots pour désigner des éléments clés du roman, comme le mouton ou la rose. On estime qu'un peu plus d'une centaine de mots s'ajoutent chaque année au vocabulaire klingon, qui en compte au total 4000.



via Die Presse