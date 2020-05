Illustrer l’impact dévastateur de la crise climatique avec du papier (numérique)

Illustrateur et designer graphique estonien, Eiko Ojala est connu pour travailler les formes et jouer avec les ombres pour créer d’impressionnants effets de superpositions. Une originalité graphique qui s’accompagne souvent d’un propos militant, comme en témoigne sa série d’illustrations Climate Changed, créée en collaboration avec The Guardian.





Climate Changed a été publié dans The Guardian pour illustrer la chronique du même nom de Megan Mayhew Bergman. Il s’agit de plusieurs petits textes à travers lesquels l’écrivaine américaine raconte la façon dont la vie des Américains du sud a été transformée par le réchauffement climatique.



La série couvre ainsi un large éventail de sujets importants, de l’élévation du niveau de la mer au racisme environnemental.



Les illustrations d’Eiko Ojala se rapprochent beaucoup de l’art du papier découpé, ou du kirigami au Japon. Cependant, l’artiste estonien travaille en réalité numériquement. Les perspectives de cette superposition de papiers ne sont en effet que des illusions créés par les ombres et les reflets.



Le résultat est plus que bluffant :



