Ils construisent une médiathèque totalement fonctionnelle en Lego

Bibliothécaire, Arianna Nobiltà apprécie également les Lego, et ce depuis longtemps. Avec son compagnon Aurélien Louvet, technicien audiovisuel, ils se sont lancés dans la construction d’une médiathèque réalisée avec ces petites briques en plastique. Le résultat est sidérant.









Il aura fallu près de cinq heures de travail pour aboutir à cette médiathèque, nous indique Arianna Nobiltà. Et deux heures supplémentaires pour arriver à achever le toit. « J’avais déjà conçu un prototype miniature, dans lequel plusieurs points étaient réglés : comme de maintenir les livres contre un mur à la verticale, ou encore certaines difficultés de construction. »

Pour ces deux passionnés, l’idée est avant tout « de s’amuser : nous avons fait un achat de pièces en vrac, et par la suite, alors qu’Aurélien travaillait sur un autre projet, j’ai eu cette envie de bibliothèque ». Elle s’est agrandie à mesure que son compagnon apportait des suggestions. « Arianna est plutôt dans l’approche fonctionnelle et décoration, moi, je suis plus technique et architecture, mais on travaille ensemble », souligne Aurélien Louvet.

Dans un thread, le Padawan constructeur détaille l’ensemble du projet :

Cette médiathèque, pensée comme un 3e lieu, offre plusieurs espaces. On peut y rendre les livres, à la boîte de retour ou à l’automate de prêt. Le toit de la médiathèque peut s’ouvrir pour pouvoir donner accès à l’intérieur.





Différents espaces sont accessibles, comme l’espace enfants, adultes, et numériques ou toute sorte de public est accueilli toute la journée.



Arianna Nobiltà ajoute : « Pour le toit, c’est Aurélien qui est intervenu, j’avais du mal à voir comment l’intégrer. Mais c’est vraiment un 3e lieu que l’on a créé : on peut y manger des croissants, s’installer... Nous avons ajouté une véritable lumière sur le toit, qui s’allume. » La question de l’élargissement des horaires d’ouverture n’est pas encore réglée, mais cela viendra.

À l’étage, on trouve l’espace numérique, avec les PC, mais aussi l’espace cinéma-musique avec un canapé confortable et un écran plat. « C’est à mesure que le projet avançait que nous avons apporté des améliorations », continue-t-elle. « Jusqu’au chariot du bibliothécaire, nous avons travaillé les détails progressivement. »



L’établissement, reconnaît-elle, a quelque chose de commun avec celui où elle travaille, à Meudon. « De grands espaces, des baies vitrées, et peu de murs. Mais pour l’intérieur, l’agencement est totalement différent. »

Et comme il n’existe pas de bonne mise en scène cinématographique sans un caméo des créateurs, deux personnages présents dans cette médiathèque de Lego sont leurs alter ego numériques.



À la rentrée, la bibliothécaire envisage désormais de proposer une activité autour des Lego : voilà quelque temps, la bibliothèque de Meudon avait accueilli un pareil atelier. Pour Arianna, ce serait là une occasion pour faire collaborer enfants et adultes.

En attendant, chacun continue de mener ses projets, de son côté. « Aurélien a envie d’un robot, actuellement. Moi, je suis plutôt édifices. Lui, c’est un grand bâtisseur. » Bien que l’appartement parisien où ils vivent soit désormais peuplé de réalisations, elle a encore bien des choses à l’esprit. « J’imaginerais volontiers des scènes tirées d’un livre, mais qui doivent être reconnaissables immédiatement, avec des personnages efficaces. »

Avec des quiz pour éprouver l’idée, sans pour autant spoiler la fin d’un livre — et toujours avec ce sens du détail : « Un ouvrage qui se déroule en 1800, ce ne sont pas les mêmes costumes qu’aujourd’hui ! »

On peut suivre les comptes d’Arianna sur Twitter et Aurélien sur Twitter et Instagram, et partager avec eux cette passion pour les briques Lego, mais également des éléments plus culturels.

