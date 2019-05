Insolite : à Bordeaux, la fin de Game of Thrones vaut bien un mégot

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Pour mémoire, un seul mégot peut arriver à polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Or, il est possible de recycler l’acétate de cellulose contenu dans le filtre, à condition de lui faire subir des opérations de dépollution. L’association GreenMinded, entre autres, offre des solutions pour ce faire.Mais à Bordeaux, on a trouvé une approche plus en lien avec l’actualité. Un cendrier géant encourage en effet les fumeurs de passage à participer à la polémique… sur la fin de la série Game of Thrones.Vote avec ton mégot est une opération que l’on retrouve un peu partout en France, et qui propose un collecteur de mégots, pour éviter de les voir joncher les trottoirs. Et par conséquent de réduire la pollution des eaux d’égout et la charge de nettoyage pour les agents.Rappelons qu’à Paris, un clope jeté à terre entraîne une amende de 68 € — et sur l’année 2017, ce sont quelque 21.000 amendes qui avaient été distribuées.Le collecteur découvert sur la place de la Victoire, à côté de l’arrêt de Tram du même nom est des plus amusants : voter pour ou contre la fin de la série diffusée sur HBO était des plus futé. D’ailleurs, si la fin ne vous a pas convaincu, et que vous n’êtes pas fumeur, vous pouvez toujours retrouver cette fin alternative proposée par un fan…