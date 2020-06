Insolite : créez votre propre Tapisserie de Bayeux

BAYEUX : une tapisserie Game of Thrones

de 87 mètres de long

PATRIMOINE : Dessinez le Moyen Âge

avec le Musée de Cluny

Ce site présenté comme un kit de construction de conte historique a été crée par Leonard Allain-Launay, Mathieu Thoretton et Maria Cosmina Etegan de GitHub, d’après un site développé au départ par des étudiants allemands de l’Académie des arts et médias de Cologne, Björn Karnebogen et Gerd Jungbluth (via Open Culture ).La plateforme, du nom de Historic tale construction kit, permet de fabriquer sa propre tapisserie médiévale, en reprenant les personnages et le bestiaire de celle de Bayeux. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d’insérer sur la toile les différents objets et acteurs proposés dans la banque d’image placés à gauche de l’écran.Parmi les différentes catégories, vous pouvez retrouver les chevaliers, les animaux, les bâtiments, les autres membres du peuple et enfin une sélection d’armes et autres outils. En somme, tout ce que l’on peut reprendre de la tapisserie originale.Votre œuvre peut être façonnée grâce à diverses fonctionnalités. En effet, pour chaque image insérée, il est possible de la redimensionner, de la faire pivoter et de régler son niveau de transparence. L’arrière-plan de la toile peut également être changé. En outre, du texte peut être ajouté. La taille, la couleur et la police sont évidemment modifiables.Toutes les commandes sont à portée de main ce qui rend l’interface très facile d’utilisation. De plus, il est possible d’enregistrer le travail pour une modification ultérieure. Une fois la tapisserie terminée, elle pourra être extraite sous format PNG.Outre créer des histoires inspirées de la célébrissime Tapisserie de Bayeux, certains utilisateurs se sont amusés à parodier les scénarios de nos aïeux en les remettant au goût du jour. Et le résultat est tout simplement exquis.En voici quelques exemples :