Insolite : quand Alice, le Lapin blanc et le Chapelier fou s’invitent à votre table

Grand classique de la littérature mondiale, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles (Alice’s Adventures in Wonderland, trad. Henri Buéo) a fait rêver d’innombrables lecteurs. Depuis sa publication en 1865, les produits dérivés n’ont cessé de voir le jour autour de l’œuvre de Lewis Carroll et certains établissements ont même décidé d’en faire leur marque de fabrique. Parmi lesquels, Diamond Dinning, une chaîne de restaurants basée à Tokyo.







Prendre le thé avec Alice, le Lapin blanc et le Chapelier fou est désormais possible. Pour ce faire, direction le Japon et plus exactement Tokyo et ses alentours, dans l’un des quatre « Alice's Fantasy Restaurant » de Diamond Dining : « Alice in the Old Country », « Alice in the country of picture books », « Alice in Fantasy Land » ou encore « Alice in the Labyrinth ».



Chaque établissement — comme l’indique leur nom — explore un aspect de l’univers d’Alice au pays des merveilles. Un seul mot d’ordre les rassemble : transporter les clients dans l’atmosphère fantastique de Lewis Caroll et ce, jusque dans le menu.



Il sera ainsi possible de déguster des plats inspirés des aventures d’Alice. Un ragoût à la tête de Chat du Cheshire, un gâteau de non-anniversaire, des biscuits en forme de cartes de la reine de cœur : les références sont omniprésentes dans les assiettes.



Et jusque dans les verres : les restaurants proposent des cocktails colorés, à l’image de l’univers. Sans oublier la célèbre tasse de thé. Mais ne soyez pas en retard, de peur d’être rappelé à l’ordre par la montre à gousset d’un lapin blanc en gilet...



Tous été décorés avec le souci du détail. Ainsi, à l’entrée du restaurant « Alice in the Labyrinth », les murs sont recouverts des pages de l’ouvrage, comme si nous entrions — à proprement parler — dans le livre de Lewis Carroll.

À l’intérieur, des cartes géantes tapissent le plafond, tandis qu’aux sols, figurent des damiers. Il est également possible de se restaurer dans une tasse de thé XXL, ou dans une pièce recouverte de rayures à l’image de celle du Chat du Cheshire.



< >