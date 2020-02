Inspiré par Edgar Allan Poe, ce gâteau vous donnera des palpitations

Il fallait oser, et certains trouveront que l'on dépasse les limites du bon goût, mais la réalisation de Jane M, connue sous le pseudonyme de « fancifulcakes », a le mérite de l'originalité. Pour la Saint-Valentin, elle s'est tournée vers une célèbre nouvelle d'Edgar Allan Poe, Le Cœur révélateur, publiée pour la première fois en 1843.Attention, des éléments de l'intrigue de cette nouvelle seront dévoilés dans les lignes qui suivent.Dans ce récit, un narrateur raconte pourquoi il est passé à l'acte, assassinant un vieil homme avant de dissimuler sa dépouille découpée sous un plancher. Interrogé par la police, il commence à entendre les battements du cœur de l'homme qu'il a tué, preuves de sa culpabilité...Jane M a donc cuisiné un gâteau en forme de livre, ouvert à la page de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, le tout surmonté d'un cœur qui, pour plus de réalisme et de malaise, bat réellement...L'autrice de cette pâtisserie sanglante n'a pas révélé les dessous du mécanisme, ni la recette morbide à l'origine de sa création...via For Reading Addicts