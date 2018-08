Inspiré par Jules Verne, ce bibliothécaire roumain descend le Danube à la nage

« Je m’appelle Avram Iancu. Et mon rêve est de traverser le Danube à la nage. Depuis sa source, jusqu’à la mer noire. Le Danube est le deuxième plus long fleuve d’Europe. » Ce Roumain de 41 ans, bibliothécaire de profession, et inspiré par Jules Verne, aura réalisé son rêve en moins de 90 jours...





Travaillant à la bibliothèque municipale de Petrosani, c’est en relisant Le pilote du Danube qu’Avram Iancu s’est lancé ce propre défi. En 2016, il avait déjà établi un record national, en traversant la Manche sans combinaison néoprène — un challenge autant qu’un coup de folie.

C’était en juin 2017 qu’il se décide à tenter l’impossible, démontrant par là même que la lecture est un sport particulièrement dangereux. Dans le roman de Verne, Ilia Brusch, pêcheur de son état, décide de descendre le fleuve sans aucune autre ressource que celles qu’il pourra obtenir du cours d'eau. Cependant, au cours de ses escales, des aventures inattendues vont survenir.

Le roman posthume, publié trois ans après la mort de Jules Verne, en 1908, donna l’impulsion à Avram Iancu. À l’époque, il expliquait que le récit se déroulait cent ans avant sa naissance, et que le trajet du pêcheur et sa mystérieuse identité l’avaient inspiré. Mais surtout encouragé à faire quelque chose de plus spectaculaire et difficile.





Champion d’arts martiaux – et pas uniquement pour le rangement de livres – le bibliothécaire est évidemment un passionné de natation. Et entre le 20 juin et le 20 août 2017, il va se lancer, accompagné d’un bateau. « Ce sera une première mondiale, puisque je vais nager sans protection thermique », affirmait-il.

Et d’ajouter, avant de se lancer : « Je voudrais attirer l’attention internationale sur le delta du Danube qui est unique, et dont nous devons tous prendre soin. » Le projet devient délirant : 2860 km, et la perspective d’atteindre son objectif en 60 jours. L’entraînement démarra en décembre 2016...

Tout le long du trajet, les riverains venaient l’accueillir, l’encourager, à chaque arrêt, qui marquait le décompte des kilomètres le séparant de l’arrivée... Pari remporté...



Vers l'infini et au-delà

Mais évidemment, pas question de s’arrêter en si bon chemin : comme il l’explique sur son site, 2018 a apporté un nouveau défi. « À l’occasion du dixième anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, l’an passé, nous avons traversé 10 pays et 4 capitales. J’ai nagé tout le long de ce grand fleuve européen qu’est le Danube, sans combinaison de protection, en 89 jours, créant une première mondiale. »

Certes, mais alors quoi ? Un nouveau défi, et cette fois c’est Mark Twain qui le porte. Alors que la World Open Water Swimming Association, basée en Californie, l’a élu Homme de l’année, le bibiothécaire souhaite cette fois descendre... le Mississippi. Suivant les aventures de Huckleberry Finn. « Je veux nager à travers les dix États des USA et faire un pont par-delà l’océan. Montrons une fois de plus au monde entier et à nos partenaires stratégiques que l’ADN de notre peuple millénaire est puissant. »

Son projet était prévu pour un départ au 1er juin et s’achèverait le 1er octobre prochain. 3730 km, toujours sans combinaison, avec quelques différences notables : plus d’alligators, de serpents venimeux et des requins (le bouledogue, de fait) d’eau douce se rencontrent dans le Mississippi que dans le Danube... Sans parler même du débit d’eau plus important et de la présence de navires...

La petite brasse n’a cependant pas vu le jour, parce que les multiples autorisations nécessaires n’ont pas pu être obtenues. Mais il est possible que cela ne soit finalement que partie remise...