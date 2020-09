Instagram : après Les Kevin de l'édition, les éditions du Soviet éponge

photo : L'Ouvrier et la Kolkhozienne de Vera Ignatievna Moukhina, 1937

En période de crise sanitaire où l’on découvre la géographie française à travers non 50 nuances de gris, mais des déclinaisons de carmin, rubis, grenat ou grenadine, le rouge devenait la couleur du ralliement. Sans marteau ni faucille a germé un compte aux élucubrations instagrammiques ravissantes : faisant place nette autant que Place Rouge, les éditions du Soviet éponge reprennent le flambeau des Kevin.Des clins d’œil bien sentis, à l’image de ce que les Kevin produisirent en leur temps, les éditions du Soviet éponge répondent en claironnant à la dépression ambiante. Depuis deux semaines, les voici, moins exclusifs peut-être que les Kevin — ou sont-ce les mêmes joyeux trublions débauchés et rempilant pour de nouvelles aventures ? « Éditeur de livres capillotractés. Le second degré est notre premier degré. » Certes, mais encore ? Enquête...Le mystère restera entier : contactés par ActuaLitté, la maison qui arbore tout de même une belle étoile rouge comme aux plus belles époques des clubs de foot soviétiques, martèle et martèle — d’un marteau sur… une éponge — qu’elle préfère à la célébrité sa facétieuse intimité. « Nous sommes flattés de l’intérêt, porté, et si l’on peut faire rire quelques personnes, c’est bien l’essentiel », répond-on pudiquement quand on leur propose de nous expliquer leur initiative. Ce n'est plus de la poupée gigogne, mais de la poupée gigote...Seul mot d’ordre revendiqué, « apporter un peu de second degré parmi tous ces égos ». Alors, on s’en contentera, et d’un vibrant “Camarade” lancé depuis les messageries respectives, l’éditeur repart à ses Grandes Œuvres. Alors oui : satire dans tous les sens, sans prendre vraiment de précautions, matriochka contre le coeur, mais avec une douzaine de publications, l’éditeur apporte désormais sa pierre à l’édifice de la surproduction.On sent bien que le principe est plutôt louvoyer que l'ouvrier, mais les travailleuses et travailleurs du livre s'en donneront à coeur joie – et leur employeur passera... l'éponge, évidemment.D'ailleurs, quelqu'un sait qui était derrière les Kevin ?