Intelligence artificielle : et si les personnages de Jane Austen avaient eu Internet ?

Avez-vous déjà imaginé pouvoir échanger avec des écrivains emblématiques de l’histoire tel que J.R.R Tolkien, Jane Austen ou encore Mary Shelley ? C’est désormais possible, grâce à une nouvelle intelligence artificielle, développée par le magicien et auteur Andrew Mayne.







Baptisée « AI | Writer », cette nouvelle technologie permet de simuler des conversations avec n’importe quel personnage fictif ou réel grâce au générateur de texte d’OpenAI. Plus concrètement, l’interface détermine d’abord le but du message ainsi que le destinataire. Elle utilise ensuite les connaissances enregistrées autour de la célébrité afin d’imiter les réactions de cette dernière.



« Si le vrai personnage était connu pour être un peu bourru, sa version virtuelle le sera aussi » assure Andrew Mayne sur



Les personnes peuvent ainsi répondre à des questions sur leur travail ou expliquer des théories scientifiques. Leur capacité d'interaction reste cependant limitée à environ 300 mots. Par exemple, il est possible d’assister à une leçon sur la radioactivité donnée par Marie Curie, mais également connaître les inspirations et influences de J.R.R Tolkien et H.G. Wells.



« Si vous lui demandez gentiment, Edgar Allen Poe vous donnera même des conseils pour écrire des histoires sombres » reprend-il.



Les personnages peuvent tout aussi bien donner leur avis et comparer leur époque avec celle d’aujourd’hui. La version virtuelle de Jane Austen a ainsi expliqué la manière dont ses personnages auraient utilisé les réseaux sociaux. « Emma ferait la promotion de son livre autopublié sur Facebook. Elle mettrait à jour son statut avec une complainte sur l’état déplorable de l’industrie de l’édition dans une tentative désespérée d’encourager ses amis à acheter son livre » a-t-elle expliqué.

Les machines au service de la poésie

En plus de permettre d’entretenir une discussion avec des personnages emblématiques de l’histoire, le générateur automatique de texte peut servir à composer des poèmes. Une fois encore, la machine est entrainée à la reconnaissance, ce qui permet de concevoir des textes qui auraient pu voir le jour sous la main de célèbres poètes.



Par exemple, Andrew Mayne a demandé à Edgar Allan Poe de terminer un poème commençant par « The grey cat stared at the wall and the sounds beyond… » soit « Le chat gris fixait le mur et les sons au-delà… »



IA : Les machines peuvent-elles

écrire des poèmes ?



Voici le résultat :



The grey cat stared at the wall and the sounds beyond the wall,

And stood, his paws folded, in silent grace, until the walls fell away, as cats can do.





Selon Andrew Mayne, la technologie AI|Writer comporte néanmoins quelques faiblesses, comme la variation des réponses. « Newton insiste presque toujours sur le fait que c’est lui qui a inventé le calcul différentiel. Du côté de Leibniz c’est plus compliqué. Il dit parfois que c’est lui, tandis qu’à d’autres moments il restera plutôt flou » a-t-il souligné.



C’est pourquoi, AI | Writer « ne doit pas être considéré comme une source fiable ni un reflet exact de leurs points de vues et opinions réelles », mais simplement comme un simulateur d’interactions.



Par la suite, Andrew Mayne aimerait ouvrir l’accès à AI | Writer à plus de gens. Pour être ajouté sur liste d’attente, c’est à cette adresse. Il est enfin possible de retrouver d’autres exemples de discussion sur le site du projet.





Photographie : pixabay license