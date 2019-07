“Into The Wild” : le Magic bus de Jon Krakauer fait une nouvelle victime

L'histoire d'une mort terrifiante





À peine mariée, la jeune femme et son époux Piotr se sont rendus dans le parc national de Denali. Dans ces lieux, un bus fait l'objet depuis plusieurs années d'un véritable pèlerinage. En effet, le site du Bus 142, anciennement utilisé par la commune de Fairbanks, et baptisé Magic Bus, est l'un des protagonistes du roman Into the Wild.Abandonné depuis des dizaines d'années, il a servi de domicilie à Chris McCandless, randonneur qui l'aura utilisé durant des mois, en 1992. Décédé, manifestement de faim, son histoire fut reprise par Krakauer dans un article de 1993, avant d'être par la suite développée dans le roman de 1996, Into the Wild (Ed. 10/18, trad. Christian Molinier).À la parution du livre, le bus a vu sa cote de popularité grimper en flèche, au point de devenir une destination touristique pour randonneurs littéraires. Sauf que pour y accéder, il faut traverser la Teklanika, rivière délicate.On lui prête une forme d'aura magique, comme un retour aux sources, et plus encore, une authenticité de la révolte. Le succès du roman, devenu plus grand après l'adaptation ciné – avec Sean Penn en 2007 dans le rôle de McCandless — n'a fait que renforcer la dimension et l'attractivité exercée par le bus.Alors qu'ils marchaient tous deux, avec de l'eau jusqu'à la taille, en se tenant à une corde couvrant toute la longueur du passage, Veranika Nikanava aura perdu pied, avant d'être balayée par les eaux. Le corps de la touriste a été emporté par le courant et elle fut retrouvée, une trentaine de mètres plus loin, par son mari.Le précédent décès remonte à août 2010 : un couple franco-suisse avait tenté de traverser la rivière à pied. La femme avait fini par se noyer, alors que son mari s'en était sorti.« L'Alaska s'engage à porter secours à des personnes dans les étendues sauvages, mais elles sont toujours désabusées quand on parle de visiteurs négligents ou non préparés », indique Eva Holland, romancière.« Je pense qu'il existe probablement de meilleurs moyens d'honorer le souvenir de Chris McCandless. » Ce dernier s'était retrouvé prisonnier, suite à une crue de la rivière, connue pour son eau particulièrement froide et un courant très rapide.