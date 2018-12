Ironèmes : objet roulant lisible non identifié, ou la littérature en conserve

< >

Au commencement était le Verbe, tout le monde est au courant : et non que l’écriture conserve, mais au moins faut-il la conserver. Un auteur et un éditeur « travaillant aux marges des formats textuels et éditoriaux » se découvrent.Le projet prend forme, au sens propre : « D’un côté, une écriture, continue et irrépressible, de textes très courts sur Twitter et Mastodon – des textes réduits à leur minimum. De l’autre l’idée d’un texte enroulé sur lui-même, image du défilement et du cycle perpétuel de cette production à mi-chemin entre la plaisanterie et la poésie », nous raconte Guillaume Ladvie, engagé avec Atelier Irradié dans ce laboratoire expérimental.Depuis sept ans maintenant, Étienne Candel s’est en effet acharné à user des réseaux sociaux comme d’un carnet de notes. Et progressivement, a évolué vers une approche de micropublication. Avec un millier de textes chaque mois,Avec cette nouvelle édition, revue et enrichie, le travail éditorial de Peuple caché atteint une autre dimension : une impression à l’encre thermique effectuée cette fois sur des rouleaux entiers, pour environ 900 ironèmes écrits sur une période d’un mois.Une demi-heure de temps d’impression est nécessaire pour chaque exemplaire, enroulé ensuite à la main autour de son axe et placé dans une boîte de métal cylindrique.Boîte de conserve, l’objet est pourtant bien un livre, déposé à la Bibliothèque nationale de France sous le numéro ISBN 9782956539407. Les textes en sont découpables, collables, froissables, potentiellement décoratifs. Ils viennent prendre place dans la série des créations graphiques et éditoriales de Peuple caché.Stupéfiant... Les oeuvres sont proposées à cette adresse , pour 20 €, avec 10 € de frais de livraison. Et un profil Instagram est dédié à leur promotion.