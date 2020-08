Japon : des plaques d'égout illuminées décorées de personnages de manga

Depuis une quarantaine d’années, souligne l’AFP, les villes japonaises enluminent leurs rues pour embellir le réseau d’assainissement. La culture pop se délecte de cette initiative, autant que les autorités savourent cet enrichissement.« Nous espérons que ces nouveaux éclairages amélioreront davantage l’image sale et malodorante qui se présente au regard et revitaliseront également l’économie locale en attirant des visiteurs », poursuit Junichi Koike.Les plaques, au nombre de 28, ont été installées dans toute la ville ce 1er août, et mettent en scène le robot de Gundam, ou encore les personnages de Neon Genesis Evangelion, et bien d’autres.Leur système d’éclairage fonctionne de 18 h à 2 h du matin, grâce à un système d’énergie solaire : tous les trottoirs qui mènent à la gare en sont recouverts. Mieux : cette solution pourrait servir de support publicitaire pour l’avenir, en proposant aux sociétés éditoriales et autres de bénéficier de cette “visibilité” inattendue.Chaque plaque coûte près de 550 €, et l’on compte 15 millions de bouches d’égout sur le territoire japonais. Seule une fraction d’entre eux est couverte de ces motifs peints — les illuminations sont une première.La ville de Tokorozawa n’a pas dévoilé le montant d’une bouche. Mais personne ne la fera fine.