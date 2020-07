Japon : un camping inspiré par Princesse Mononoké prévu pour 2021

Le Studio Ghibli a façonné l’imaginaire de nombreuses générations. Véritable mine d’or pour le marché des produits dérivés, ces films d’animation ont également inspiré des projets de plus grandes envergures, tels des parcs d’attractions ou encore des restaurants. C’est au tour d’un camping de s’ériger aux couleurs de l’univers du célèbre studio japonais, et plus précisément de Princesse Mononoké.



Conçu par la société danoise Nordisk, en collaboration avec l’ambassade du Danemark au Japon, le camping du nom de « Hygge Circles Ugakei » devrait voir le jour d’ici 2021.Situé au milieu au milieu des forêts et des cascades de la vallée d’Uga, au Japon, l’établissement propose une immersion dans l’univers de Princesse Mononoké, le classique de Hayao Miyazaki sorti en 1997.D’après les premières informations dévoilées par un communiqué publié par le média japonais PR TIMES , il s’agira plus précisément d’un site de « glamping » (contraction de glamour et de camping). En effet, ce complexe proposera des hébergements plus qualitatifs et confortables comme des tentes en coton naturel, ou encore des chalets en bois.L’installation répondra aussi au concept du norvégien du « hygge » qui fait référence à un sentiment de bien-être procuré par une atmosphère conviviale et chaleureuse. Des espaces collectifs seront ainsi créés afin de favoriser les rassemblements et les échanges.