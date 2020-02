Je t'aime, ma poule. Moi aussi, mon poulet.

Deux photographes italiens, Moreno Monti et Matteo Tranchellini, ont choisi le financement participatif pour leur projet : Chicken in Love. Imaginer une seconde que les poulets puissent tomber amoureux, facile : la recette existe depuis des lustres du poulet d’amour Mais le pari des deux hommes est tout autre : à réaliser des clichés de volatiles, ils découvrent que les bêtes parviennent à s’entendre, quelle que soit leur race. Une attitude de liberté affichée, qui donne l’idée de constituer une base d’image pour appeler à l’acceptation de l’autre. Quelle que soit l’âge, le sexe, l’origine, la nationalité, ces photos de montrent que la différence n’est pas un frein. Au contraire — surtout quand ton cul, c’est du poulet…Intrigués par ce que les poulets sont attirés les uns vers les autres sans prendre en compte leur variété, les photographes partagent dans un livre cette intuition d’avoir trouvé quelque chose pour les humains.Leur ouvrage se compose de 45 photographies en haute résolution, soit 90 races de poulets, toujours par pair. Leur précédent ouvrage, Chic ! kens, avait connu un grand succès sur Kickstarter, avec plus de 2200 ouvrages vendus dans le monde et des expositions dans plusieurs galeries d’art de Milan.Ces fabulistes de l’image jouent également aux dialoguistes, mettant en scène leurs volailles sur Insta :On peut regarder une présentation complète de leur projet en vidéo, avec un lien renvoyant vers Chicken in Love, pour prendre part à la campagne. 25.422 € ont déjà été récoltés à travers 248 contributeurs – mais neuf jours restent encore pour s’engager :