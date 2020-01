Jean-Baptiste Soulard signe un album inspiré par un livre de Sylvain Tesson

Il trouve dans le récit de Sylvain Tesson l'étincelle idéale pour accompagner ses fantasmes de composition en matière de songwriting. Les disques de Nick Drake et Sufjan Stevens comme source d'inspiration et l'ambition de proposer une chanson française moderne et sensible. Ce projet marque une nouvelle étape dans la carrière de Jean-Baptiste Soulard, un point de rencontre entre l'héritage, le discours et la forme.

Musicien accompli et chanteur à l'univers singulier, Jean-Baptiste Soulard s'est lancé il y a deux ans dans un travail de relecture de l'œuvre de Sylvain Tesson. Inspiré par artistes folk comme Nick Drake, Leonard Cohen ou plus proche de nous, Sufjan Stevens et Bon Iver, il propose ainsi avec Le Silence et l'Eau son écriture introspective et une rêverie dans l'univers des Forêts de Sibérie : on s'attarde dans un paysage, on flâne entre les lignes de cette œuvre magistrale.Pour l'accompagner, Jean-Baptiste Soulard a invité des artistes comme JP Nataf, Luciole, Blick Bassy, Raphaël Personnaz qui a joué dans le film Dans Les Forêts de Sibérie ... et Bessa que l'on retrouve sur le premier extrait, « Grand Baïkal ».Avec le groupe Palatine, Jean-Baptiste Soulard a notamment publié l'album Grand Paon de Nuit (Yotanka Records).L'album sera donc disponible le 28 février chez Horizon/Un Plan Simple/Sony.