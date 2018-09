Jeux d'urine, Library Will Rock You, Booba & Gavalda : le Graal du livre (vol.8)

Chaque samedi, au croisement des destins, sur une table de dissection, une machine à coudre et un parapluie tapent la causette… Absurde, Aberrant, Loufoque, le GRAAL, c’est le fruit de cette rencontre fortuite. Et pour nous en faire part, contact@actualitte.com !





RAFTWET Jewell, CC BY ND 2.0

RAFTWET Jewell, CC BY ND 2.0

Ne pas confondre stade anal et bacchanales

(re)Trouvé par une bibliothécaire dont la modestie l’enjoint à nous demander de ne pas citer son nom ni son établissement, cet ancien ouvrage de Jeanne Ashbé, Où va l’eau ? (paru en 1999 à L’école des loisirs). Commentaire amusé de ladite bibliothécaire.

« C’est tout à la fois cocasse de se dire que cette photo illustre parfaitement le principe du “Sorti de son contexte”, de même qu’une certaine perplexité contemporaine. Moi, quand je vois ça, je me dis que des parents nous accuseraient d’incitation à la fondue façon golden shower. Vous pensez que je dois changer de métier ? »

Jamais !



domaine public

Show Must Go On

Quand un bibliothécaire est passionné par Queen et Freddie Mercury, et que le biopic sur la vie de ce chanteur s’approche, on se souvient d’avoir vu une vidéo, voici quelque temps, à la croisée des mondes.

Sur l’air de We Will Rock You, en détournant les paroles : Libraries will rock you. C’est à Salt Lake City que tout ceci s’est déroulé, enregistré en juin dernier, mais manifestement pas beaucoup partagé. On aime, on vous laisse mettre le son à fond et faire rocker dans les bookshelves





Ensemble, c'est tout ... TOUT ?

La rentrée littéraire de janvier sera chaude, torride et même hip-hop. En effet, le rappeur Booba a laissé fuiter un featuring exceptionnel avec la romancière et seule auteure de nouvelles qui se vendent, Anna Gavalda.

Les équipes du Dilettante et J’ai lu d'un côté, oeuvrant main dans la main avec Tallac Records, maison de production du rappeur seraient déjà sur le pied de guerre, avec une communication virale subtilement orchestrée. Mais alors quoi ? Un audiolivre avec le beat du rappeur ? Un duo littéraire sensuel et poignant de deux voix aussi éloignées l’une de l’autre dans leurs univers que leurs centres d’intérêt ?

Oh, wait… apparemment, ce ne serait que le fruit du hasard ?