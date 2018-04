Job de rêve : devenez conservateur des archives de Prince

Malgré son œuvre déjà très étendue, Prince fait partie de ces artistes qui ont encore bien des secrets à révéler. Selon plusieurs témoins, le chanteur-compositeur et multi-instrumentiste aurait conservé des heures et des heures d'enregistrements, des jams interminables aux chansons pratiquement terminées en passant par des vidéos ou des paroles et notes... Une offre d'emploi propose de devenir le chanceux ou la chanceuse qui aura la tâche de tout explorer.

(@DrGarcia, CC BY-SA 2.0)

Quelques mois après son décès, les secrets de Prince vont être progressivement l'occasion pour Warner d'arrondir les fins de mois en publiant des albums d'inédits : le premier du genre est prévu pour le mois de septembre prochain, et rassemblera des morceaux tirés de The Vault (« la crypte »), le lieu où Prince conservait ses archives personnelles, à Paisley Park.

Au coeur de cette crypte, entre 1000 et 2000 morceaux inédits, selon les spécialistes, ainsi que des documents, photographies et films qui permettront sans doute de retracer la carrière du prodige musical et de cerner ses inspirations.

Une offre d'emploi pour devenir conservateur en chef des archives de Prince à Paisley Park a été publiée : un job qui fait envie, bien sûr, mais pour lequel il ne faudra visiblement pas compter ses heures. L'annonce précise en effet qu'il faudra être prêt à trimer « les week-end, vacances, soirées et ne pas craindre les heures supplémentaires ». Bref, ne faire qu'un avec la documentation...

Les missions seront celles d'un conservateur, à savoir archiver, classer, nettoyer, examiner, recenser ou encore numériser les archives de Prince, en veillant à leur intégrité, évidemment... Ce qui ne s'annonce pas forcément comme une partie de plaisir : en novembre 2017, on apprenait en effet que The Vault était exposée aux dégâts des eaux et à la moisissure...

Évidemment, pour prétendre au poste, il faudra faire état d'une solide expérience en matière de conservation, et « une connaissance de Prince peut être utile »... Et, bien entendu, la confidentialité sera de mise en travaillant dans un tel sanctuaire.

L'annonce est à cette adresse.







via Open Culture