John Boyne copie une potion du jeu vidéo Zelda pour son roman historique

On Reddit today, user u/NoNoNo_OhOhOh posted a page from acclaimed Irish novelist John Boyne’s latest book, ‘The Traveller At the Gates of Wisdom.



Alors voilà : John Boyne, auteur du splendide Les fureurs invisibles du cœur (trad. Sophie Aslanides chez Lattès en 2018), vient de commettre un nouveau roman. Tant mieux. A Traveler at the Gates of Wisdom raconte un drame historique qui se déroule sur quelque 2000 ans.Avec un véritable souffle, l’auteur irlandais s’est donc donc mis en devoir d’introduire des éléments du réel, pour donner plus de poids à son ouvrage. Jusque dans ce passage où l’un des personnages va créer un colorant rouge pour teindre une robe. Et Boyne d’énumérer les ingrédients employés : « keese wing, Octorok eyeball, the tail of the red lizalfos and four Hylian shrooms. »Des ingrédients, vous pouvez le tenter, qui ne se retrouveront pas aussi simplement qu’on l’imaginerait chez l’épicier ni le droguiste du quartier. De fait, les internautes ont rapidement pointé que cette recette provenait directement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Dana Scwhartz l’a elle-même dévoilé.Il semblerait bien que ce soit avec une bête recherche Google que la recette de teinture soit apparue, et que le romancier s’en soit emparé sans autre forme de procès. Et de fait, on tombe facilement sur une méthode pour colorer un vêtement, directement tirée… d’un jeu vidéo. Et re petit clic sur le bouton :