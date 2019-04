Journée mondiale du livre : Airbnb propose 10 locations littéraires sublimes

La journée mondiale du livre occasionne les opérations marketing les plus distrayantes. Pour exemple, la campagne de Airbnb lancée de jour, et qui propose de séjourner dans l’une des 10 maisons qui ont servi d’inspiration à un célèbre roman. Et ce, pour un tarif défiant toute concurrence. Mais disponibles dans un temps limité…





Comme un air de Gatsby le Magnifique ? Pas impossible...

17 € pour du rêve...

The Great Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald (Gatsby le Magnifique trad. Jacques Tournier)

Big Little Lies, de Liane Moriarty (Petits secrets grands mensonges, trad. Béatrice Taupeau)

The Notebook, de Nicholas Sparks (Les Pages de notre amour, trad. Francine Siety)

Outlander, de Diana Gabaldon (Le Chardon et le Tartan, trad. Philippe Safavi)

Pride and Prejudice, de Jane Austen (Orgueil et préjugés, trad. Valentine Leconte)

Pippi Longstocking, d’Astrid Lindgren (Fifi Brindacier trad.Alain Gnaedig)

The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood (La servante écarlate, trad. Sylviane Rué)

Interview With the Vampire, d’Anne Rice (Entretien avec un vampire, trad. Audrey Niffenegger)

Charlotte's Web, de E. B. White, illustré par Garth William (Le petit monde de Charlotte, trad. Catherine Chaine)

N-W, de Zadie Smith (Ceux du Nord-Ouest, trad. Emmanuelle Aronson et Philippe Aronson)





On entendrait presque pester Elizabeth Bennet contre Mr Darcy, isnt'it ?



Prenons le cas de Gatsby le Magnifique, héros éponyme du roman de Fitzgerald : de toute évidence, il n’a jamais eu de maison à proprement parler. En revanche, Airbnb, outil de location (et d’optimisation fiscale) de biens immobiliers pour vacanciers, s’est amusé à recenser des lieux insolites. Et qui seraient à même de séduire les lecteurs de tout poil.Ainsi, pour 17 € par nuit, il est possible de s’offrir, au cours des mois de mai, juin et juillet 2019, quelques nuits dans différentes maisons absolument splendides. Et qui sont toutes connectées ou rapprochées d’un livre. Fort bien, mais quels sont-ils, tout d’abord ?Or, l’offre de 17 $ par nuit, avec des contraintes de réservations assez rudes tout de même, sera des plus attractives, tout simplement parce que les demeures proposées sont époustouflantes. Celle associée à Gatsby, par exemple est située à Bridgehampton, New York. Et d’ordinaire, on n’y accède qu’en payant 1000 $ par nuitée. Et si les autres bâtisses ne sont pas forcément à l'aune, elles représentent tout de même de coquettes sommes.En revanche, il devient possible de sacrément voyager, puisque les maisons suggérées sont situées un peu partout entre États-Unis et Angleterre – celle de Fifi Brindacier se retrouve à Älmeshult en Suède, assez logiquement. Et Petits secrets grands mensonges est elle à Palm Beach, en Australie.On pourra s’en prendre plein les yeux, et voyager, juste en découvrant les demeures, depuis cette adresse . Et puis, comme il reste des places… pourquoi pas s’offrir un voyage de rêve ?