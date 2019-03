Jurassic Paper : des dinosaures reproduits en papier

Les créations de Seba Naranjo





Seba Naranjo travaille le papier comme d'autres le bois ou le métal : sur son compte Instagram, il partage les « dinosaures et autres créatures fabuleuses » qu'il crée. Aux côtés des animaux du crétacé, des créatures humanoïdes, des souris ou encore des oiseaux colorés. À mi-chemin entre le modélisme et les origamis, les œuvres de Naranjo lui demandent plusieurs dizaines d'heures de travail.Illustrateur pour des ouvrages destinés à la jeunesse et designer, Seba Naranjo utilise ses expériences passées dans son activité de maquettiste : il dessine lui-même chacun des modèles, arrange les couleurs et veille à respecter l'échelle des dinosaures qu'il crée.La fascination de Seba Naranjo pour le papier remonte à son enfance et aux heures passées dans l'imprimerie où travaillait sa mère. Styracosaurus, Dromaeosauridae, Apatosaure... Les formes, espèces et types de dinosaures sont variés, et il est même possible de s'offrir des kits de construction créés par Seba Naranjo, pour s'essayer aussi à la manipulation des papiers... Un des modèles est même gratuit, pour tester.