Kinder en Helvetica, Skype en Arial, TikTok en Gotham : la police des marques

SANS FORGETICA: la police qui stimule le cerveau

On envisagerait pourtant bien qu’une marque qui se lance décide que l’identité graphique de sa raison sociale introduirait quelque chose de disruptif. Pas nécessairement. De fait, Bored Panda expose le cas d’une trentaine de marques, décortiquées par un spécialiste des polices, qui dévoile la fonte employée.Autant le logo représente le visage d’une société, dans sa composition figurée. Autant, la police d’écriture va accompagner le nom de l’entreprise, avec cette règle absolue : la simplicité est souvent payante.La combinaison devient cependant complexe : associer la bonne police, avec le bon nom, la bonne couleur et plus encore, le bon logo. Attendu qu’une police communique une partie de la personnalité de la marque, il convient de choisir avec prudence.Emanuele Abrat, gourou italien du logo, a mis en place un compte Instagram — qui se sert d’ailleurs de la police Billabong, plutôt originale — pour détailler les logotypes. Cette fois, il dévoile les secrets de la police des marques, remplaçant leur nom par la police en question.Délicieux. Nous en reproduisons certaines ici, mais l'ensemble se retrouvera sur l'article de Bored Panda