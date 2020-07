L'amour du métier : reproduire sur mesure des librairies en Lego

Vous avez un magasin et vous voulez une version LEGO ? Mon carnet de commande est ouvert ! Ça inclut des briques personnalisées avec vos logos, et des instructions de montage comme un set officiel. pic.twitter.com/2y516n8o0c — Jena Selle (@JenaS_elle) July 17, 2020

Je peux aussi faire votre maison ou votre appartement.

Pour qu'il n'y ait pas de surprises : les premiers prix sont autour de 300€, et plus selon la taille et les options.

Envoyez-moi vos projets ! pic.twitter.com/0yvC20WMSh — Jena Selle (@JenaS_elle) July 17, 2020

« Je compte parmi les clientes fidèles de Lego, depuis très longtemps, avec un intérêt tout particulier pour les boîtes d’architectures et de grands bâtiments célèbres », déclare tout de go Jena Selle. « Avec le temps, j’ai logiquement cherché à créer mes propres modèles, de choses qui m’interpellaient. »L’aventure qui lui fera produire des librairies en Lego nait d’une fermeture d’établissement, situé à Odéon, en 2019. « La propriétaire de Berkeley Books of Paris, qui était une amie, s’était décidée à quitter Paris, et donc arrêter sa librairie. Pour qu’elle en conserve un souvenir, j’ai décidé de reproduire la façade, ses teintes, et faire imprimer à l’étranger le nom de la librairie — ce qui implique de retrouver la police identique. »Un travail de détective dont elle biche encore. Mais avant de se lancer dans une prise de commande, il a aura fallu quelques galops d’essai supplémentaires. Commentant les photos de la version Lego de Berkeley Books of Paris, la libraire d’Ironbridge Bookshop (Angleterre), laisse une photo de sa devanture.« Là, un nouveau challenge se profile : l’architecture, impossible à rendre, les vitrines colorées, ces ouvrages Penguin mis en exposition… » Jena Selle se décide à tenter l’aventure. Comme pour sa première expérience, une quinzaine d’heures — comptabilisées, mais d’autres ont pu passer à la trappe — fut nécessaire. Elle-même qui fut libraire à Nogent-sur-Marne, entre 1998 et 2000 sait « avec quelle précarité et quel manque de trésorerie vivent les librairies. Ce sont les derniers endroits à qui je chercherais à prendre de l’argent ».Pourtant, l’envie de retenter l’imbrication la taraude, et elle se décide à publier sur Twitter quatre de ses réalisations. « Comme toujours sur ce réseau, soit on s’enflamme, soit on disparait sous la masse. » Quelques 2000 likes plus tard, la mèche a pris : « J’ai acheté des archives que j’avais, la reproduction d’un appartement, dont j’avais conservé les photos. »Et le flux Twitter fait le reste : un restaurant vient de solliciter l’artiste, un cinéma en Belgique et même l’acheteur d’une villa classée monument historique.Jean Selle savoure : s’adonner au plaisir des briques, tout en répondant à « une curiosité, une envie, et la possibilité d’ouvrir une conversation. Ce que je perçois de la librairie indépendante, c’est que leur commerce n’est pas une simple boutique. Il incarne une vocation, une passion, toute leur vie — et posséder un objet qui le rappelle doit avoir… oui, un côté rassurant, ou doudou. »Pourquoi pas, d’ailleurs, proposer des activités de montage, alors que certains établissements disposent de jeux de société ? « Il suffirait que l’on ait les instructions de montage, les pièces, pour offrir un moment différent… »Alors les Lego, finalement, cela fait sens, mais pas simplement pour l’adepte des petites briques. « Cela pourrait n’avoir aucun lien avec mon engagement militant, et politique. En réalité, je m’aperçois que ces réalisations découlent également de mes convictions : défendre les petits commerces contre les grandes surfaces. C’est un mouvement identique à celui d’un militantisme, par lequel on prend la défense des minorités. »Sur devis, Jean Selle vous propose d’adopter votre propre établissement — et n’a certainement pas peur de réalisations complexes… Pour la joindre, passer par Twitter ou contact[@]jena.paris.