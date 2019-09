L'Ancre Page : confort de lecture garanti, l'élégance en plus

L’idée de son créateur s’inspirait de ce que la lecture est à l’opposé du monde rapide, stressant et peuplé de notifications. Il voulait un objet avec un design propre, qui reflète également l’instant de calme et de repos que représente la lecture.Inspiré par le calme de la Suède, est apparu Page Anchor, qui porte littéralement bien son nom : une ancre, non pas à jeter, mais à intercaler entre deux pages, pour profiter plus confortablement de sa lecture. Il peut également, et la concurrence sera désormais très rude, servir de marque-pages, si l'ouvrage n'est cependant pas trop volumineux.Alors, évidemment, comme tout produit un peu classieux, il coûte relativement cher — là où un cintre habilement replié et tordu pourrait tout aussi bien convenir, sans être aussi élégant. Il faudra compter près de 43 $ pour une ancre, mais des coffrets à partir de 82 $ pour deux ancres sont proposés.Quatre modèles existent, en rose, platine, or et noir.Bon, un ticket de bus et un vieux cintre ne font pas le même effet, c'est certain...