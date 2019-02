L'appartement new-yorkais de Philip Roth est à vendre, 3,2 millions $

Upper West Side - Peter Burka, CC BY SA 3.0 (photo d'illustration) Upper West Side - Peter Burka, CC BY SA 3.0 (photo d'illustration)

Pour la modique somme de 3,2 millions $ – une paille pour un lieu si chargé d’histoire –, il est possible d’acquérir un condom de deux chambres et trois balcons, où le prix Pulitzer résida. Pour un modeste complément de 675.000 $, on s’offrira également le studio adjacent, pour profiter pleinement d’un espace au cœur de Manhattan.Dans l’immeuble de West 79th Street, Philip Roth avait fusionné deux appartements pour n’en former plus qu’un seul.C’est en 89 que l’écrivain acheta la première partie, qu’il avait utilisée comme un studio d’écriture – il résidait à plusieurs pâtés de maisons, avec son épouse Claire Bloom.Après leur séparation, Roth revint durant plusieurs années dans le Connecticut, où il rédigea sa célèbre Trilogie américaine. Son retour à New York ne se fit alors qu’au terme de cette aventure éditoriale. Il réintégra son domicile, et s’offrit par la suite, en 2008, la seconde partie de sa résidence.Cerise sur le gâteau, nombre de ses affaires sont encore dans l’appartement – mais plusieurs de ses archives iront prochainement à la bibliothèque publique de Newark. N’ayant pas eu d’enfants, la maison est vendue par ses héritiers.Son biographe, Blake Baily, assure que Roth était fan du quartier, en raison de la grande communauté juive qui y réside.Philip Roth est décédé le 22 mai 2018, et laissera aux libraires, bibliothécaires, lecteurs de tout poil, cette phrase magique : « J’ai fait du mieux que j’ai pu avec ce que j’avais . Et après ça, j’ai décidé que j’en avais fini avec la fiction. »via Wall Street Journal