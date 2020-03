L’arbre des autographes : quand les auteurs irlandais s’amusaient à graver leur nom

La réserve naturelle Coole Park, située près de la ville de Gort, dans le comté de Galway en Irlande, est connue pour avoir été le domaine de la dramaturge Lady Gregory. En plus d’être un véritable havre de paix où la nature s’étend sur quelque 400 hectares, le parc abrite un arbre un peu particulier. Un hêtre commun sur lequel de nombreux auteurs de renom ont tenu à laisser leur trace...



The Autograph Tree, IrishFireside CC BY SA 2.0



À l’origine, Coole Park était le domaine de l’écrivaine irlandaise Lady Gregory. Née Isabella Augusta Persse, elle est aujourd’hui connue pour avoir été à l’initiative de la création de l’Irish Literary Theatre et de l’Abbey Theatre avec de nombreux grands artistes, dont William Butler Yeats.



Figure importante du monde des lettres irlandaises du XXe siècle, cette dramaturge invitait souvent ses amis auteurs, et plus généralement penseurs, dans sa propriété afin de trouver l’inspiration, au beau milieu de la nature. Pendant leur séjour, certains de ses confrères ont décidé de marquer leur venue en taillant leurs initiales dans le tronc d’un immense hêtre commun.



Depuis la mort de Lady Gregory en 1932, le domaine appartient à l’État irlandais. Si la maison familiale – déjà bien abimée par la guerre civile irlandaise – a depuis été rasée, le terrain fait aujourd’hui office de parc public.



Hêtre, ou ne pas hêtre



Outre un salon de thé et une exposition permanente sur l’histoire du parc, sa faune et sa flore, il vous sera toujours possible de découvrir « l’arbre des autographes ». Parmi les signatures gravées, on retrouve celle de Seán O’Casey, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Edward Martyn, ou encore John Millington Synge, pour ne citer qu’eux.

Les initiales se sont estompées au fil des années ou ont été déformées à cause de la croissance de l’arbre. Cependant, une pancarte a été instalée pour recenser les noms des signataires.



James Van Gundy, CC BY-NC-ND 2.0