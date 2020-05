L'artiste Albert Chamillard et ses formes géométriques si minutieuses

« La composition prend une énorme partie de mon travail, et si elle ne tient pas correctement sur une page, je ne prends pas la peine de la terminer », explique-t-il à This is Colossal . Patience et longueur de temps, évidemment, pour aboutir à ce volumeChaque dessin exerce tout de même un certain effet, entre hypnotique et méditatif. Cette passion pour les jeux d’ombres et de lumière a débuté en 2017, et ces formes tridimensionnelles sont le résultat de cette fascination.Il reste encore quelques jours de confinement pour celles et ceux qui souhaiteraient s’y frotter…On peut retrouver ses dessins sur Instagram