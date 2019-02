L'astuce qui manquait pour trouver le titre parfait à un roman de fantasy

Le / La + [un titre de noblesse] + [une couleur] + de + [quelque chose que nous n'aviez pas le droit de faire quand vous étiez petit] + [une zone géographique].

Une variation du "porn star name game"

Besoin d'un coup de pouce pour dégoter un bon titre pour votre livre ? The Digital Reader a trouvé un moyen infaillible pour vous aider à accomplir cette impitoyable tâche.Le jeu se présente comme un système de phrase à trous qu'il suffit de compléter avec des termes correspondant aux catégories attribués :Ce qui donnerait par exemple: Le Marquis blanc des vandales de l'ouest, ou encore Le Baron vert de la fumée du nord.Il y a quelques années, un jeu similaire s'était déjà emparé des réseaux sociaux. Il s'agissait de se trouver un nom de porno star en combinant le nom de son premier animal de compagnie et de sa rue.Une idée saugrenue, comme d'autres, qui avait par la suite connu plusieurs dérives. D'ailleurs, pas de panique si vous n'avez jamais eu d'animal de compagnie, les catégories sont interchangeables : fonction, nom de professeur, ville, aliments ou encore événements historiques.L'idée est que ce truc vous soulagera également dans la quête d'un nom punchlinisant à vos héros ! Et bim, d'une pierre deux coups.Lois McMaster Bujold semble en effet avoir déjà eu recours à cette astuce pour un personnage de sa saga Vorkosigan. Le nom d'Aral Vorkosigan était en effet la combinaison de la mer Aral, de « vor » un mot russe signifiant voleur et du nom de famille d'un homme politique de l'Union soviétique Alexeï Kossyguine.Un assemblage qui ajoute de la profondeur à l'histoire et au personnage, que seul le lecteur le plus affûté remarquerait. On attend vos suggestions dans les commentaires !