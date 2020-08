L'auteur favori de Donald Trump : Tom Wolfe. Mais il ne le lit pas

Décédé en 2018, Tom Wolfe a dû l’avoir un peu amère...





À l’époque, Pat Buchanan et Tom Braden mènent l’interview avec Trump, pour la chaîne CNN — le programme s’intitule Crossfire. En ce temps, Donald est simplement un célèbre homme d’affaires. Et quand on lui demande qui sont ses auteurs favoris, Trump explique en avoir plein. Mais qu’il admire particulièrement Tom Wolfe.Parfait, alors son dernier roman, à l’époque Vanity in the Bonfires, Trump le connaît-il ? « Non, je ne l’ai pas lu. » D’ailleurs, et la phrase est devenue célèbre, il assure « relire actuellement mon propre livre, parce que je trouve qu’il est vraiment fantastique ».Art of the deal, ce fut un best-seller… dès son arrivée à la Maison-Blanche : Trump fit sauter un budget de 55.000 $ pour acheter des milliers d’exemplaires… de son propre livre Mais pour en revenir à Tom Wolfe, s’il n’a pas lu le dernier livre sorti, il affirme tout de même adorer le dernier. Simplement parce que Trump n’a pas compris que Vanity in the Bonfires (disponible au Livre de poche dans une traduction de Benjamin Legrand), dont on vient de lui parler, est l’ultime parution de Wolfe.Alors il brode, trouve que Wolfe « est un grand auteur, qu’il a fait un travail splendide ». Et le présentateur insiste : « Mais de quel livre parlez-vous ? » Trump ne se démonte certainement pas : « Son dernier, celui qui vient de sortir. »Alors le présentateur, qui une vingtaine de secondes plus tôt, lui a demandé s’il avait lu Vanity in the Bonfires, répète le titre. Trump confirme : il est bien en train de lire le livre qu’il a assuré ne pas connaître.