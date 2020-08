L'aventure la plus bizarre de Batman adaptée en bande dessinée

I forced a bot to watch over 1,000 hours of Batman movies and then asked it to write a Batman movie of its own. Here is the first page. pic.twitter.com/xrgvgAyv1L — Keaton Patti (@KeatonPatti) August 13, 2019



Une histoire inspirante

I came across this hilarious script by @KeatonPatti and got inspired pic.twitter.com/GpPXPv2SaZ — Matt Shults Art (@ShultsArt) August 25, 2019

Crédit photo : Shed on the moon - Batman - domaine public

Alors que le prochain Batman avec Robert Pattinson est repoussé en raison de la pandémie, il devient de plus en plus difficile de patienter sans nouvelles du Chevalier noir. Pour ceux qui connaissent par cœur les films et comics et n’ont plus le cœur de relire les histoires traditionnelles, on vous propose de vous plonger dans une courte séquence, certes un peu moins sérieuse, mais particulièrement culte.Il y a presque un an jour pour jour, le journaliste Keaton Patti avait l’idée de faire regarder à un bot, une intelligence artificielle, plus de 1000 heures de films et épisodes de séries Batman avant de lui demander de produire un scénario original. Le résultat a dépassé toutes ses attentes. Les deux pages du script, qui mettent en scène un affrontement entre Batman, le Joker et Double-Face, sont un pur chef-d’œuvre d’humour absurde.Chaque ligne de dialogue met en lumière les limites du bot, qui n’a sans doute pas assez bossé sur sa vision d’ensemble. Il nous offre ainsi une introduction peut-être un peu trop lapidaire, qui ne rend sans doute pas justice à la tragique et complexe histoire du Chevalier noir. « Batman se tient près de sa Batmobile, et utilise son bat-ordinateur. Il est parfois Bruce Wayne, parfois Batman. Tout le temps orphelin. »Les moments les plus intéressants restent les scènes d’action, et notamment la brutale décision de Batman, qui projette Alfred sur Double-Face. Celui-ci, voyant le majordome tomber sur le côté face, la tête vers le sol, décide simplement de rentrer chez lui.Âmes sensibles s’abstenir : le bot propose une fin déchirante à la confrontation. Le Joker offre en effet à Batman un coupon pour de nouveaux parents, mais dont la date d'utilisation est dépassée depuis longtemps... « C’est une blague du Joker », conclut, laconique, le bot.Fascinés par le talent de ce scénariste débutant, certains internautes ont décidé de donner vie à la saynète. Le dessinateur Matt Shults restitue ainsi la bataille épique de notre héros contre deux de ses pires ennemis dans un style tout à fait convaincant.Les dessins de Shults réussissent notamment la prouesse de représenter Alfred donnant naissance à Robin sans être trop vulgaire.Sur la chaine YouTube Nerd Odyssey, on retrouve également un court dessin animé qui rend justice aux scènes d’action avec des effets d’explosion I-Movie au charme certain.