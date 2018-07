L'évangile selon Google prophétise le retour du Christ et la fin du monde

NICO TIME, CC BY SA 2.0





Les Intelligences Artificielles de Google ont-elles vu quelque chose qui aurait échappé à l’humanité tout entière ? C’est un léger bug qui semble le dévoiler – facile à reproduire, et particulièrement drôle.

Il suffit d’effectuer dans Google la recherche « Google translate ». Une fois les deux cases affichées sous la barre de recherche, cocher langue maorie et traduction vers Anglais. Il faudra alors taper le mot « dog » à plusieurs reprises, pour voir finalement s’afficher le texte suivant :

Doomsday Clock is three minutes at twelve We are experiencing characters and a dramatic developments in the world, which indicate that we are increasingly approaching the end times and Jesus' return

L’Horloge de la Fin des Temps indique trois minutes avant minuit. Nous rencontrons des gens et vivons des événements dramatiques dans le monde, qui montrent que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin des temps et du retour de Jesus.