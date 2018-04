L'humeur de Chereau : arrêt au 7e fiel, le paradis des critiques

On évoque souvent le travail de l'auteur, les heures passées penché au-dessus de la page blanche, avec le lumbago à l'affût... Mais il existe un autre type d'auteurs, tout aussi besogneux : les critiques. Ici aussi, le style doit être fulgurant, la formule bien tournée, et la verve à la hauteur de la médiocrité qu'il s'agit de dénoncer.

Maître Chereau, tablette graphique dans le bec, a longtemps scruté ces orfèvres de la phrase assassine, et pose sur eux un œil compatissant : « La critique est aisée »... mais être critique l'est un peu moins. Parce que, finalement, personne n'accorde suffisamment d'intérêt aux critiques pour les critiquer, elles et eux...

Quand un auteur de best sellers, que d'aucuns se trouveraient vulgaires d'apprécier, lance ses piques... et reste poli malgré tout, lui.#ecrivain #bestseller #populaire #critique

(c'est un à paraître, je ne dévoilerai riennnnnnnnnn. Pour l'instant.)#gniarfffff pic.twitter.com/kxj4lgirxa — TitiLibraire (@TitiLibraire) 19 avril 2018

Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €