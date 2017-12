L'humeur de Chereau : Bonne année 2018... et surtout la santé

Nous y voici : faites chauffer les cotillons et tout ce qui permettra de faire du bruit, l’année nouvelle approche. Son lot de résolutions impossibles avec elle, ses sincères intentions de mieux faire : 2018 va faire du bien, apportant son lot de lectures nouvelles. Plein de nouveautés...!



Maître Chereau, siégeant depuis l’Olympe à la droit de Zeus, a tenu à présenter ses vœux les meilleurs, au nom de toute l’équipe, pour les journées bien chargées à venir. Et comme notre aimable dessinateur ne cesse de le répéter, citant Hésiode dans Les travaux et les jours : « Ce n’est point le travail qui avilit, mais l’oisiveté. »

Et si le poète grec nous donnait la mesure de cette année 2018, justement ? Son grand œuvre recèle de perles de sagesse qui mériteraient d’être réétudiées et apprises. Ainsi : « Qui n’écoute ni lui-même ni les autres est un homme inutile. » On vous laisse méditer, et en attendant, excellente année !







Antoine Chereau – Santé – Pixel Fever production – 9791091516075 – 23 €