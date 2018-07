L'humeur de Chereau : ce n'est pas que ton bouquin est mauvais, non, mais...

Cet été, définitivement, la mythologie et l’Antiquité rivalisent avec la Coupe du Monde. La seconde s’achèvera ce week-end avec la grande finale. Les premières auront encore de bien beaux jours devant elles. Il suffit de passer l’été avec Homère, à l’invitation de Sylvain Tesson, pour s’en rendre compte.

Cette plaque d’argile retrouvée en Grèce, contenant des vers de l’Odyssée, et qui serait la plus ancienne connue, ne manque pas d’interroger Maître Chereau. Car, en somme, les textes gravés dans la pierre sont définitifs : le travail éditorial est achevé, et la communication au public accomplie.

Mais, en son temps, qu’a pensé l’éditeur d’Homère du texte, un brin resucé, qui lui était présenté ? La Grèce toute entière connaissait les histoires d'Achille, de Troie et d'Ulysse : un peu rebattu, mal réchauffé... Fallait-il du courage pour publier un pareil diptyque qui n’avait absolument rien d’original ? Ah, oui, oui, la franchise de l'éditeur...







