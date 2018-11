L’humeur de Chereau : cuisine éditoriale, la recette pour écrire épicé

Tous les chefs, des premières pousses aux plus confirmés ont affronté la terrible question : que faire avec le croupion ? décemment, propose-t-on à la carte, ou en plat du jour, un morceau qui prête aux allusions les plus graveleuses ? La raie, passe encore, mais le croupion ?





Maître Chereau, qui a tout appris à Gordon Ramsay, Cyril Lignac ou encore Philippe Etchebest, sait combien la question ne manque pas de piquant. Il est vrai que, dans l’univers du livre, on s’interroge moins sur les méthodes qui font recette : c’est souvent dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soap(-opera, bien entendu).



Certes, l’audace existe, et l’on n’hésite pas à traverser les frontières des genres, chaussant les bottes de sept lieues pour aller plus vite, plus loin. Dans les cuisines de l’édition, on accommode des plats inimaginables, espérant que, dans ce marché d’offre, une demande émerge.



Mais dans cette quête de transversalité, à faire de l’élevage d’ouvrages en batterie, on en confond parfois le bain-marie et le court-bouillon...









Retrouver les grandes oeuvres d'Antoine Chereau

