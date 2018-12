L’humeur de Chereau : fêtes en famille, c'est marron pour la dinde

Silencieux depuis quelques semaines, notre héraut, Antoine Chereau, resurgit tel un beau diable pour les fêtes de fin d’année. Un ultime dessin avant d’entamer le parcours du combattant, traverser la Trève des Confiseurs et revenir du Réveillon de la Saint-Sylvestre. Et pas des moindres, car Maître Chereau nous parle de famille…





En cette veille de Noël, alors que demain, les familles s’émerveilleront devant les présents éparpillés au pied du sapin — dont on espère que pour la préservation de la planète, c’est une version en plastique utilisée depuis 25 ans… ou alors c’est celui du jardin, déjà tricentenaire.



Donc Maître Chereau, au faîte de son sapin installé, luth en main, une part de quiche lorraine dans l’autre — il n’est rien de plus beau que de chanter à la Lune ainsi — observe l’humanité s’ébattre. Les cadeaux de dernière minute, les ultimes recommandations, les petits bricolages pour recycler et consommer utile…



Mais avant toute chose, Noël, c’est la famille. Et la famille, on connait, hein, c’est pas toujours des plus commode, au quotidien, et plus encore dans les grandes occasions.







Retrouver les grandes oeuvres d'Antoine Chereau

Antoine Chereau – Le bonheur d'être auteur – Pixel Fever Production – 9791091516112 – 12 €

Antoine Chereau – Alors heureux – Pixel Fever – 9791091516099 – 23 €